ODLOČANJE

Strah ga je vrnitve na Hrvaško

Djordje Radujković trdi, da avgusta 1991 ni ubil treh hrvaških policistov. Sodišče v Murski Soboti že tri mesece odloča glede njegove izročitve.
Fotografija: V priporu je že tri mesece. FOTO: Uroš Hočevar
Odpri galerijo
V priporu je že tri mesece. FOTO: Uroš Hočevar

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
07.08.2025 ob 18:05
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
07.08.2025 ob 18:05

Poslušajte

Čas branja: 1:34 min.

Djordje Radujković, 55-letni francoski državljan srbske narodnosti, s stalnim prebivališčem v Franciji, že tri mesece sedi v priporu in čaka na odločitev murskosoboškega okrožnega sodišča glede njegove izročitve Hrvaški. Naša južna soseda želi, da bi tam prestal 20-letno zaporno kazen zaradi umora treh hrvaških policistov avgusta 1991 na območju Vojnića na Hrvaškem. To se je zgodilo na samem začetku hrvaške osamosvojitvene vojne.

Radujković, ki je bil obsojen v nenavzočnosti, obtožbe na svoj račun ves čas zavrača. Na murskosoboškem sodišču je tudi poudaril, da ga naša južna soseda preganja zaradi političnih razlogov. In da je bilo to na sodišču v Franciji dokazano že leta 2012. Zaradi hrvaške tiralice so ga namreč takrat tam prvič prijeli. Francija je nato njegovo izročitev Hrvaški zavrnila, saj bi bilo s tem lahko njegovo življenje v veliki nevarnosti.

"Če je za ta ista dejanja že leta 2012 Francija presodila, da gre za politična dejanja in zato zavrnila izročitev Radujkovića Hrvaški, bi morala tudi Slovenija sedaj ravnati enako, saj gre za ista dejanja in iste razloge," poudarja njegova slovenska obramba.

VEČ V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Djordje Radujković sodišče Hrvaška Francija izročitev umor aretacija

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Roglič pod plazom kritik po Touru: Sebični veteran je dirkal le zase
Tekmovalec Masterchefa o ozadju šova: Razplet smo pričakovali, navijal sem za ...
Na Štajerskem iščejo pobeglo afriško divjo mačko

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Roglič pod plazom kritik po Touru: Sebični veteran je dirkal le zase
Tekmovalec Masterchefa o ozadju šova: Razplet smo pričakovali, navijal sem za ...
Na Štajerskem iščejo pobeglo afriško divjo mačko

Izbrano za vas

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.