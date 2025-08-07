Strah ga je vrnitve na Hrvaško

Djordje Radujković, 55-letni francoski državljan srbske narodnosti, s stalnim prebivališčem v Franciji, že tri mesece sedi v priporu in čaka na odločitev murskosoboškega okrožnega sodišča glede njegove izročitve Hrvaški. Naša južna soseda želi, da bi tam prestal 20-letno zaporno kazen zaradi umora treh hrvaških policistov avgusta 1991 na območju Vojnića na Hrvaškem. To se je zgodilo na samem začetku hrvaške osamosvojitvene vojne.

Radujković, ki je bil obsojen v nenavzočnosti, obtožbe na svoj račun ves čas zavrača. Na murskosoboškem sodišču je tudi poudaril, da ga naša južna soseda preganja zaradi političnih razlogov. In da je bilo to na sodišču v Franciji dokazano že leta 2012. Zaradi hrvaške tiralice so ga namreč takrat tam prvič prijeli. Francija je nato njegovo izročitev Hrvaški zavrnila, saj bi bilo s tem lahko njegovo življenje v veliki nevarnosti.

"Če je za ta ista dejanja že leta 2012 Francija presodila, da gre za politična dejanja in zato zavrnila izročitev Radujkovića Hrvaški, bi morala tudi Slovenija sedaj ravnati enako, saj gre za ista dejanja in iste razloge," poudarja njegova slovenska obramba.

VEČ V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH.