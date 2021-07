Pot skozi Žrelo je zelo zahtevna. FOTO: Dom pod Storžičem

Črno leto v gorah

13. februarja letos so umrli trije alpinisti, dva meseca pozneje še turna smučarka. FOTO: GRS Tržič

Storžič, najzahodnejši dvatisočak Kamniško-Savinjskih Alp, je zaradi svoje lepe stožčaste oblike in odlične lege že od nekdaj veljal za kraljestvo tržiških in kranjskih gornikov. Letos pa se ga je žal prijelo novo ime – gora smrti. Nobena gora v Sloveniji letos ni bila tako zelo usodna.Najprej sta 13. februarja dva plazova v Kramarjevi smeri v severni steni za vedno vzela mariborsko alpinistko, tržiškega alpinista in gorskega reševalcater alpinista in nekdanjega vrhunskega kolesarjaiz Kranja, dva meseca pozneje pa je malo pod vrhom na poledenelem grebenu zdrsnila v smrt 39-letna turna smučarka, ki je z vrha smučala proti Petemu žrelu.V ponedeljek pa je Storžič vzel novo žrtev. Tega dne proti večeru, ura je bila že skoraj sedem, je planinec, po naših podatkih domačin z območja Tržiča, na poti skozi Žrelo, ki je sicer zelo zahtevna zavarovana planinska pot in poteka po zelo strmi grapi med vršnima grebenoma Storžiča in Psice, našel truplo mrtvega planinca. Takoj je poklical na klicni center in gorski reševalci GRS Tržič in helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah so truplo prepeljali v dolino. Vse kaže, da ni šlo za nesrečo, ampak da je planinec v ponedeljek umrl naravne smrti, po vsej verjetnosti zaradi zastoja srca.Kot nam povedo na Policijski upravi Kranj, se je 62-letni moški, državljan Slovenije, odpravil iz Planinskega doma pod Storžičem po poti skozi Žrelo proti vrhu in se nato v zgornjem delu, 200 metrov pred izstopom poti na vršni greben, usedel, kot bi se hotel spočiti. »Nobenih sledi padca ali česa drugega ni bilo, za zdaj domnevamo, da je šlo za naravno smrt. Natančen vzrok smrti bo pokazala nadaljnja preiskava,« so še povedali.Letošnje leto je po številu smrti v gorah zagotovo med najbolj črnimi leti v gorah doslej. Po vsej verjetnosti zaradi epidemije koronavirusa se mnogi namesto za potovanja v tujino odločajo za domače hribe. Do zdaj se je v gorskih nesrečah, torej pri padcih ali zdrsih, smrtno ponesrečilo že 15 ljudi. Pet pa je bilo smrti, ki jih na GRZS vodijo v rubriki drugo, kar pomeni, da je šlo za obolenja, gozdarske nesreče ali kaj drugega, kjer posredujejo gorski reševalci. Če primerjamo z lanskim letom, se jih je v vsem letu smrtno ponesrečilo 16.iz strokovne službe na Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) zato ponovno opozarja, naj se ljubitelji v gore odpravljajo le, če so dobro fizično pripravljeni, naj izberejo turo, ki je primerna zanje, in naj imajo primerno opremo, ki jo tudi znajo uporabljati, poleti pa je zelo pomembna tudi hidracija, torej dovolj tekočine.