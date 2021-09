Na begu trije osumljenci

»V enem primeru so iz hiše odtujili denar. Osumljeni so trije moški, ki so se okoli 10. ure na območju Drulovke in Orehka izdajali za delavce telekomunikacijskega podjetja. Uporabljali so sivega renaulta megana ljubljanskega registrskega območja. Avto je najden. Storilci so se ob prihodu policije razbežali. Obstaja možnost, da so še vedno v okolici Drulovke in Orehka,« so sporočili iz PU Kranj.



Kranjski policisti prosijo priče za informacije na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: