Stopili na prste Srbe, ki je v Sloveniji pral denar

Kriminalisti PU Koper so zoper 32-letnega državljana Srbije, ki živi v Italiji, podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma pranja denarja, za kar je zagrožena kazen zapora do osmih let, so sporočili iz PU Koper.



Moški je v letih 2013 in 2014 prejemal denar iz Italije na osebni bančni račun, ki ga je odprl v Sloveniji, v poslovalnici banke v Kopru. Na slovenski bančni račun je v letih 2013 in 2014 prejel skupno skoraj 250.000 evrov in ta denar takoj po prejemu dvigoval v gotovini ter s tem skušal zakriti njegov nezakoniti izvor. S kriminalistično preiskavo je bilo namreč ugotovljeno, da je ta denar, ki je ga prejel na bančni račun v Sloveniji, izviral iz kaznivih dejanj davčnih utaj, storjenih v Italiji.