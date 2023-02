Stopili na prste goljufu, ki je povzročil za 850 tisoč evrov škode

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu.

Poročajo, da so ovadili so hrvaškega državljana, ki je s svojo družbo pri izvajanju pogodbe preslepil oškodovanca, neupravičeno vnovčil bančno garancijo in si zadržal depozit, ki je bil dan za že opravljena dela. Z dejanjem je oškodovani družbi z območja Novega mesta, ki se ukvarja z izvedbo strojnih in elektro inštalacij, povzročil za več kot 850.000 evrov škode. Pri storitvi kaznivega dejanja je sodeloval tudi slovenski državljan s svojo družbo, ki je po predhodnem dogovoru s hrvaškim državljanom prevzel posel oškodovanca.

V predkazenskem postopku so kriminalisti opravili finančno preiskavo in o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.