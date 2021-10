Stokilski som ogrizel plavalko: v globino lahko potegne otroka, psa je že (FOTO)

Letošnje poletje bo Christini K. iz avstrijske Koroške še dolgo ostalo v spominu. Pa ne zaradi brezskrbnega nastavljanja soncu na bregu jezera Vassacher, ki leži severno od Beljaka, ampak zaradi dogodka, ki je šokiral vse ljubitelje plavanja v jezerih. Marsikomu so še danes globoko v spominu zasidrani prizori iz hollywoodskih srhljivk, v katerih kopalce oceanov napadajo krvoločni morski psi. Takšni strahovi so seveda na celinskih jezerih povsem odveč, a vseeno ni prijeten občutek, če te med plavanjem ugrizne riba. Ja, prav to se je v začetku junija letos zgodilo omenjeni upokojeni Avstrijki. I...