Stisnilo mu je prst in ga zmečkalo, zavarovalnica mora plačati

Možakarju je med nameščanjem nakladača na traktor noga zdrsnila s pedala sklopke. Traktor je poskočil, zapeljal vzvratno in njegovemu očetu med traktorske vilice in nakladač stisnil kazalec desne roke. Zmečkalo mu je osnovni členek kazalca in poškodoval mehke dele, zaradi česar so mo morali odstraniti prst v višini osnovnega členka kazalca.

Sodišče prve stopnje je zavarovalnici traktorista naložilo plačilo 15.864 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 30. marca 2017 poškodovanemu, v presežku in v drugačnem obrestnem delu pa je tožbeni zahtevek zavrnilo. Zoper takšno sodbo se je zavarovalnica pritožila, češ da je prvostopenjsko sodišče dogodek obravnavalo kot normalno prometno nezgodo, čeprav se je zgodila na dvorišču oškodovanca, nezgodo pa je povzročil njegov sin. Med nezgodo in prijavo nezgode v bolnišnici da je minilo več ur, tožnik je kraj dogodka v celoti spremenil, v njunih izjavah pa da so bila razhajanja v izpovedbah, na kateri strani traktorja je tožnik stal, v kateri prestavi je sin vozil traktor in kaj je videl, če je gledal levo nazaj ali desno ter, ne nazadnje, kako je prišlo do zdrsa in vožnje traktorja vzvratno.

Zavarovalnica je v pritožbi trdila, da bi moralo sodišče določiti novega izvedenca cestnoprometne stroke in narediti dinamično analizo prometne nesreče, češ da je postavljeni izvedenec naredil mnenje površno in je uporabil samo izjave tožnika in njegovega sina, ki sta imela interes. Zavarovalnica je vztrajala, da je tožnik, ki je usmerjal voznika traktorja, kako naj pelje vzvratno in koliko je še prostora med traktorjem in priklopom, česar ni delal prvič, za nezgodo sokriv minimalno 70 odstotkov. Prisojena odškodnina pa da je previsoka, je še trdila.

A ji višje sodišče ni sledilo. Kot poudarja, od oškodovanca ni utemeljeno zahtevati, da bi sina med nameščanjem nakladača moral opozoriti, naj traktor prestavi v počasnejšo prestavo, saj se nezgoda ni zgodila zato, ker je voznik s traktorjem proti nakladaču zapeljal prehitro, ampak zato, ker mu je zdrsnila noga s sklopke, kar je povzročilo nenaden premik traktorja, zaradi česar je stisnil tožnikov kazalec med traktorske vilice in nakladač.

Ne nazadnje za nastanek škodnega dogodka in tožniku nastalo poškodbo ni pomembno, da je imel oškodovanec že pred nezgodo poškodovana dva prsta na isti roki, in ne drži, da zaradi tega roke ni mogel pravočasno umakniti. Premik traktorja nazaj je bil nenaden in nepričakovan, je sklenilo višje sodišče, ki je pritožbo zavarovalnice zavrnilo in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča.