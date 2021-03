Štirje z avtomobilom v kamnito ograjo, 40-letnik umrl

V soboto zvečer je 20-letni voznik osebnega avtomobila v Črnomlju zapeljal s ceste in trčil v kamnito ograjo. Voznik in trije potniki v vozilu so se v nesreči poškodovali. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.



Iz bolnišnice so sporočili, da je 40-letni potnik, ki je bil udeležen v prometni nesreči, umrl v bolnišnici. Vzrok smrti bo znan po opravljeni obdukciji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: