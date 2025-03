Štirje vstopili v hišo, v kateri prebiva starejša oseba! Imeli so delovna oblačila ...

Včeraj, okoli 12. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o poskusu drzne tatvine na območju Bežigrada.

Tomaž Tomaževic iz omenjene policijske uprave o tatvini: »Po do sedaj znanih podatkih so štirje do sedaj neznani storilci so vstopili v hišo v kateri prebiva starejša oseba in jo zamotili s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Med tem so pregledali prostore, vendar niso ničesar odtujili, tako da je dejanje ostalo pri poskusu. S kraja so se osumljenci odpeljali z osebnim vozilom. Na kraj je bilo poslanih več patrulj, ki pa vozila ali osumljencev niso izsledili. Osumljenic so stari med 30 - 40 let, visoki okoli 170-175 cm, oblečeni v temna siva delovna oblačila, z masko čez obraz, nosili so kape s ščitkom in rokavice.«

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.