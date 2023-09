Štirje različni tujci kršili zakon, pri enem zasegli heroin

V začetku avgusta so pripadniki policijske postaje za izravnalne ukrepe v Novi Gorici ustavili 45-letnega voznika osebnega avtomobila, državljana Italije. Zasegli so mu več zavitkov s snovmi, za katere so posumili, da gre za heroin; analiza je potrdila, da so imeli prav, šlo je za skoraj 42 gramov te droge. Zaradi suma, da jo je imel zaradi nadaljnje prodaje, ga bodo ovadili.

Konec avgusta so ob vstopu v Slovenijo na bivšem mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba ustavili voznika osebnega avtomobila registrskih številk Združenega kraljestva, ki ga je vozil 46-letni državljan Romunije, bivajoč v Italiji. Pri preverjanju vozila so ugotovili, da je Urad Interpola Velike Britanije zanj razpisal ukrep zasega. Romun je namreč zanj po sklenitvi lizinškega financiranja prenehal plačevati obroke. Policisti so mu ga zasegli. Ko bodo prejeli uradne podatke varnostnih organov Velike Britanije, ga bodo ovadili zaradi suma zatajitve, vozilo pa vrnili lastniku.

Ponarejeno vozniško dovoljenje

Na istem mejnem prehodu so imeli 10. septembra opraviti z voznikom osebnega avtomobila slovenskih registrskih številk, in sicer 42-letnim Bolgarom, ki začasno prebiva na severnem Primorskem. Policistom se je izkazal z bolgarskim vozniškim dovoljenjem, a so posumili, da je ponarejeno, saj ni vsebovalo predpisanih zaščitnih elementov. Po preverjanju je bil njihov sum potrjen, prek bolgarskih varnostnih organov je bilo namreč ugotovljeno, da mu v Bolgariji ni bilo izdano vozniško dovoljenje; zasegli so mu ga.

Dva dni kasneje so po vstopu v Slovenijo (na bivšem maloobmejnem prehodu Miren) ustavili voznico osebnega avtomobila italijanskih registrskih številk, 38-letno Gruzijko, ki prebiva v Italiji. Izkazala se je z grškim vozniškim dovoljenjem, pri čemer so posumili, da je ponarejeno, njihove sume pa so potrdili grški varnostni organi, zato so ji ga zasegli. Oba bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin.