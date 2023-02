Štirje pijani in dve nesreči

V petek okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča na lokalni cesti med naseljema Bela Cerkev in Drage. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 70-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 21-letnega voznika. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola.

O prometni nesreči v Brežicah, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili, so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 16. uri. Po ugotovitvah brežiških policistov je za trčenje odgovoren 60-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 51-letne voznice. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligramov alkohola.

Policisti okoliščine kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo.

Pijana voznica za volanom

Policisti PP Dolenjske Toplice so minuli petek okoli 21. ure med kontrolo prometa na Dvoru zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico renaulta twinga. Med postopkom so ugotovili, da 33-letna kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,67 miligramov alkohola. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.

V noči na nedeljo so policisti med kontrolo prometa v Šentjerneju zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 52-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,0 mg alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.