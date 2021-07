Štirje onemogli v gorah, helikopter ni mogel posredovati

Policijski helikopter je z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje in gorskimi reševalci na tleh tudi včeraj reševal v gorah. Najprej v bohinjskih gorah zaradi zdravstvenih težav pri planinki. Potem na Prisojniku, kjer je obnemogla skupina štirih planincev. Helikopter je opravil transport gorskih reševalcev proti kraju dogodka, ti pa so skupino potem pospremili do Vršiča. S Skute pa sta bila rešena izgubljena planinca.



Ob 19.57 sta se na Skuti izgubila dva francoska planinca. Aktivirani so bili reševalci GRS Kamnik ter dežurna ekipa GRZS in posadka s helikopterjem SV iz Brnika. Izgubljena planinca so našli in ju nepoškodovana prepeljali v dolino.



Ob 12.06 so pod vrhom Prisojnika obstali štirje onemogli planinci. Poletel je helikopter LPE v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer jih niso mogli rešiti, so pa prepeljali reševalce GRS Kranjska Gora na višino 2150 metrov, od koder so jih na klasični način rešili in pospremili na Vršič.



Ob 9.43 je na planini Blato proti Planini pri jezeru obolela oseba potrebovala pomoč. Reševalci GRS Bohinj so jo oskrbeli in prenesli do mesta, kjer jo je prevzela dežurna ekipa za posredovanje v gorah z Brnika in helikopter LPE. Helikopter jo je prepeljal v SB Jesenice.



Policisti ob tem pozivajo k odgovornemu početju, načrtovanju poti in k turam v okviru zmožnosti. Pri nepripravljenih se stvari v gorah običajno začnejo zapletati, še preden pride do hujše utrujenosti, zapuščanja poti in drugih ogrožajočih stanj. Prepoznajte take znake in ukrepajte, preden pridete do kritičnega momenta. Ne zapuščajte poti, kadar ocenite, da se še pred osvojitvijo vrha utrujenost močno povečuje, pa vzpon prekinite, na varnem mestu naredite postanek in se po najlažji poti začnite vračati proti

izhodišču.

