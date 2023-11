Štirje Koprčani pretepli domačina (46)

V sredo ob 18.16 so bili policisti obveščeni o pretepu na eni od ulic v Kopru. V poročilu PU Koper pišejo, da je bilo ugotovljeno, da so štirje moški, stari 26, 42, 46 in 50 let, vsi doma iz Kopra, na parkirišču pretepli 46-letnega domačina. Eden od osumljenih je s palico udaril tudi po vozilu in ga poškodoval.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva in nadaljujejo zbiranje obvestil.