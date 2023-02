Štirje Hrvati kradli v Mariboru

Minuli petek so policiste obvestili, da sta bili na območju enega od zbirnih centrov za odpadke v Mariboru opaženi osebi, za katere je obstajal sum, da izvršujeta tatvino. Na kraj so bili napoteni policisti PP Maribor I, ki so tam zasačili moškega in žensko, oba državljana Hrvaške.

Ugotovili so, da sta omenjena vstopila v notranjost ograjenega prostora, kjer sta izvršila tatvino več kosov električnih vodnikov, ki sta jih podajala drugima dvema moškima, prav tako državljanoma Hrvaške, ki sta predmete naložila v voziček in s kraja odšla še pred prihodom policistov. Oba so policisti izsledili v bližini.

Vsem štirim osumljencem je bila odvzeta prostost. Po zbranih obvestilih in pridobljenih dokazih so bili izpuščeni, zoper vse pa bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine (205. čl. KZ1-1) na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.