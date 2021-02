Štirinožce obvezno na povodce

Zagrožena globa

Nevarnih ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, mlajšim od 16 let. Fotofgrafija je simbolična. FOTO: Jure Eržen

1200

evrov globe je zagrožena kazen za skrbnika nevarnega psa.

Na območju celjske policijske uprave so zaznali več psov, ki niso na povodcih, obravnavali pa so tudi posamične primere ugrizov. Kot sporočajo, so v zadnjih dneh prejeli več obvestil občanov, ki so opozarjali na pse, ki so brez lastnikov tekali v parkih, na sprehajalnih poteh oziroma v stanovanjskih naseljih na območju PU Celje.Kot opozarjajo na celjski policijski upravi, zakon o zaščiti živali določa, da mora lastnik oziroma skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo tako, da je žival na povodcu. Za neupoštevanje dolžne skrbi za psa je za lastnika zagrožena globa od 200 do 400 evrov.»Če je pes v preteklosti že koga ugriznil in ima status nevarnega psa, so dolžnosti skrbnika še večje, saj mora zagotoviti fizično varstvo psov.« To lahko stori tako, da poskrbi, da je štirinožec na povodcu in nosi nagobčnik, da je zaprt v pesjaku ali primernem objektu oziroma v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m. Vhod mora biti označen z opozorilnim znakom.Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, mlajšim od 16 let, še opozarjajo.Za skrbnika nevarnega psa je, če ne poskrbi za njegovo varstvo, namreč predpisana globa v višini od 800 do 1200 evrov.Občinski odloki tudi določajo, da morajo lastniki počistiti iztrebke za svojimi ljubljenčki. »Kljub temu vsak dan opažamo nespoštovanje teh določil in s tem pogosto nejevoljo občanov kot tudi nejevoljo vestnih skrbnikov psov, ki jim je tovrstno opravilo samoumevno.« Zato lastnike psov znova opozarjajo, naj zanje primerno skrbijo ter upoštevajo zakonska določila.