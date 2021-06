Štirikolesnik vrglo v zrak, voznik je mrtev obležal pod njim

V nedeljo ob 21.40 se je na lokalni cesti Gortina–Pernice zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 54-letni moški . Voznik štirikolesnika z Mute je vozil po lokalni makadamski cesti iz smeri Pernic proti Gortini. Ko je pripeljal do desnega nepreglednega ovinka, je zapeljal na skrajni levi rob vozišča, kjer je vozilo po drsenju vrglo v zrak in po prevračanju obstalo na desnem boku.Med prevračanjem je 51-letna sopotnica padla z vozila in se lažje poškodovala, voznik pa je obležal pod vozilom tako hudo poškodovan, da je na kraju nesreče umrl.