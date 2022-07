Štirikolesnik se je vrtel po pobočju, prišli reševalci (FOTO)

V kraju Vas, občina Radlje ob Dravi, je sinoči voznik s štirikolesnikom zapeljal s ceste, se z vozilom večkrat prevrnil po pobočju in se pri tem poškodoval. Gasilci PGD Radlje so osvetljevali kraj nesreče policiji in vlečni službi ter poškodovanca prenesli do reševalnega vozila.

Reševalci NMP so ga odpeljali v UKC Maribor.