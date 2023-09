Štiri pločevinke piva spravil v nahrbtnik, vrnil samo tri in povzročil incident

Obravnavali so eno prometno nesrečo v kateri je bila ena oseba huje telesno poškodovana in ena oseba lažje, tri prometne nesreče, v katerih so bile štiri osebe lažje telesno poškodovane, in 32 prometnih nesreč z materialno škodo, zasegli so eno vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali tri vlome, deset tatvin, pet poškodovanj tuje stvari ter kaznivi dejanji mučenje živali. Zaradi kršitev javnega reda so policisti posredovali 26-krat in pridržali eno osebo.

Kot sporočajo z omenjene policijske uprave, so v soboto, 16. septembra, ob 9.30 policisti posredovali v eni od trgovin z mešanim blagom v Kopru, kjer je 40-letni domačin v nahrbtnik spravil štiri pločevinke piva in se napotil proti izhodu trgovine. »Moškega je ustavila zaposlena v trgovini in od njega zahtevala, da ji izroči pločevinke piva, ki jih je predhodno spravil v nahrbtnik. Potem se je moški začel nedostojno vesti do zaposlene ter iz nahrbtnika vzel tri pločevinke piva in jih vrnil, eno pa je vrgel ob tla, zaradi česar se je poškodovala. Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog zaradi kršitve JRM, zoper njega pa bodo napisali še kazensko ovadbo za kaznivo dejanje tatvine.«

Dan pozneje pa je v Kopru 41-letni domačin na enem od bencinskih servisov ukradel 6 pločevink piva. Zaposleni na bencinskem servisu je pristopil do osumljenca in mu iz rok iztrgal pivo. Policisti so osumljenega zaslišali, zoper njega bodo napisali kazensko ovadbo.