Po devetih letih od smrti ljubljenega moža in očeta Steva Petroviča ter po sedmih letih pravdanja so njegovi najožji svojci na sodišču le dosegli pravico. S pravnomočno sodbo novogoriškega okrožnega sodišča so namreč dosegli tisto, kar že ves čas vztrajno trdijo. In sicer da je enoletna zamuda pri diagnosticiranju raka na pljučih v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici Petroviču bistveno znižala preživetje oziroma da so strokovne nedoslednosti privedle do za bolnika usodne prepozne postavitve diagnoze raka na pljučih. »Po enem letu napačnega in premalo skrbnega z...