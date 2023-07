Stevo Petrovič iz Solkana je pred 10 leti na Kliniki Golnik izvedel žalostno novico. In to čeprav se je prej večkrat odpravil na pregled k specialistu pnevmologije v šempetrski bolnišnici dr. Franca Berganta Damjanu Birtiču in – tako trdi njegova družina – od tam vedno prišel potolažen. Birtič naj bi mu namreč dejal, da gre »pri zdravljenju za dolgotrajen proces in da ni nič nevarnega«. Zaradi upokojitve sodnika je zadeva zdaj v fazi predodelitve spisa drugemu/drugi sodniku/sodnici. Po vseh preiskavah, tudi bronhoskopiji, za katero naj bi Birtič menil, da bi bila za pacienta prenevarna, so n...