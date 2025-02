Številni vozniki pod vplivom alkohola ali drog: eden pobegnil s kraja nesreče

Policijske enote na območju Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih dneh obravnavale več prometnih nesreč in nevarnih voznikov, ki so bili pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. V nekaterih primerih so povzročitelji nesreč celo pobegnili s kraja dogodka, policisti pa so zoper njih sprožili ustrezne postopke.

Vozil pod vplivom drog in povzročil nesrečo

Prva od nesreč se je zgodila 31. januarja popoldne v Zabrdju pri Trebnjem. Policisti so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 34-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 23-letnemu vozniku delovnega vozila. K sreči nihče ni bil poškodovan. Preizkus je pri povzročitelju pokazal prisotnost opiatov in benzodiazepinov, strokovni pregled pa je odklonil. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter zoper njega podali obdolžilni predlog.

Pijan trčil v kombi in pobegnil

Le nekaj ur kasneje, ob 20. uri, so policisti posredovali v Metliki, kjer je 55-letni voznik zaradi nepravilnega vključevanja trčil v avtomobil 41-letnega voznika. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,4 g/kg alkohola v krvi (0,65 mg/l izdihanega zraka). Tudi njemu so odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in zadevo predali sodišču.

Podobno se je zgodilo 1. februarja zvečer v kraju Cundrovec pri Brežicah. 48-letni voznik volkswagna pola je zaradi vožnje po levi strani trčil v kombi, nato pa pobegnil s kraja nesreče. Policisti so ga kmalu izsledili in ugotovili, da je imel v izdihanem zraku 1,3 g/kg alkohola (0,62 mg/l). Povzročitelj je lažje poškodoval sebe in drugega voznika. Zaradi nevarne vožnje in pobega bo proti njemu vložena kazenska ovadba.

Pijanega voznika pridržali, drugi z rekordno alkoholiziranostjo

Novomeški policisti so istega večera v naselju Ob Težki Vodi ustavili 39-letnega voznika renault clia, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Preizkus je odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Prav tako je sledil obdolžilni predlog.

Najbolj šokanten primer so zaznali policisti v Sevnici, kjer so v noči na 2. februar ustavili 54-letnega voznika volkswagna golfa, ki je imel kar 2,4 g/kg alkohola (1,14 mg/l izdihanega zraka). Policisti so ga pridržali, mu odvzeli vozniško dovoljenje in primer predali sodišču.