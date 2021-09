Številni mimo šole s pretežko nogo

Zadnji teden smo v nadzorih cestnega prometa zaznali 485 kršitev.

V petkovem poostrenem nadzoru cestnega prometa je policiste zanimalo predvsem, kako je z varnim prevozom otrok v šolo. Z rezultati niso bili zadovoljni, saj so kontrolirali 74 voznikov osebnih vozil in kar pri 50 zaznali kršitve cestnoprometnih predpisov.»Kar 15 voznikov je v okolici šol vozilo s preveliko hitrostjo, kar je izjemno neodgovorno,« je poudarila, tiskovna predstavnica PU Celje. V nadzoru smo kontrolirali tudi 18 voznikov avtobusov, ki prevažajo šolarje, in zaznali eno kršitev, ko voznik ni uporabljal varnostnega pasu.»Petkov poostreni nadzor je bil le eden od dogodkov, namenjenih varnosti otrok v prvih šolskih dneh. Ves prejšnji teden smo v okolici šol izvajali nadzore prometa in preverjali, ali vozniki vozijo prehitro, ter na ta način umirjali promet na izpostavljenih mestih, kjer bi lahko bile nevarne situacije,« je povedala Trbulinova.Rezultati celotedenskih aktivnosti na Celjskem in Koroškem kažejo, da je vse preveč voznikov v prvih šolskih dneh kršilo cestnoprometne predpise: »Zadnji teden smo v nadzorih cestnega prometa zaznali 485 kršitev. Največ se jih je nanašalo na vožnjo z neprilagojeno hitrostjo, sledita neuporaba zadrževalnih sistemov ter neuporaba varnostnih pasov.«