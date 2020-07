Številni ilegalni prebežniki ujeti (FOTO)

Čez vikend ujeli 57 ilegalcev

Policisti PU Novo mesto so med 10. 7. in 13. 7. pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Tanče Gore, Preloke, Balkovcev, Vinice, Perudine, Jerneje vasi, Srednjih Radencev, Dragatuša (PP Črnomelj), Brezja pri Veliki Dolini, Slovenske vasi, Loč, Jesenic na Dolenjskem (PP Brežice) in Šentjerneja izsledili in prijeli 57 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 20 državljani Afganistana, 16 državljani Maroka, sedmimi državljani Kazahstana, šestimi državljani Bangladeša, štirimi državljani Tunizije, tremi državljani Pakistana in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

Zapor za tihotapce

20 ilegalnih prebežnikov prevažal v kombiju. FOTO: PU Novo mesto

Policisti PP Šentjernej so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v noči na 12. 7. pri Maharovcu ustavili Mercedesov kombi avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni državljan Avstrije v vozilu prevaža kar 20 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (3. in 6. odstavek 308. člena KZ-1) so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je po zaslišanju zanj odredil pripor. 17 državljanov Bangladeša in tri državljane Pakistana so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.Na mejni prehod Obrežje je v noči na 13. 7. na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila ter v tovornem delu našli državljana Maroka, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom.Od 11. 7. 2020 je v veljavi zakon o spremembi KZ-1G, ki v 3., 5. in 6. odstavku 308. člena določa bistveno višje kazni zapora. Zakon določa, da se, kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdordva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države (3. odstavek), kaznuje z zaporom od treh do10 let (pred uveljavitvijo spremembe do petih let) in denarno kaznijo. Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije (5. odstavek), se kaznuje z zaporom od treh do 10 let (pred uveljavitvijo spremembe do petih let) in denarno kaznijo. Če storilec z dejanji sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe (6. odstavek), se kaznuje z zaporom od treh do 11 let (pred uveljavitvijo spremembe od enega do osmih let) in denarno kaznijo.