Številne prometne nesreče zaradi spolzkih cest

Koprski policisti poročajo o številnih prometnih nesrečah, ki so se v sredo zgodile zaradi slabih prometnih razmer. Okoli 7.10 je na avtocesti med Kozino in Divačo z vozišča zapeljalo tovorno vozilo. Promet ni bil oviran, tudi voznik, 42-letni državljan Poljske, ni bil poškodovan. Vozniku je bil izdan plačilni nalog.



Nekaj minut zatem so policisti obravnavali zdrs osebnega avtomobila pred odcepom Gabrk proti Kopru. 66-letni voznik iz Vipave je trčil v odbojno ograjo. Nihče ni bil poškodovan, vozniku pa bo izdan plačilni nalog. Skoraj istočasno je na tem mestu zdrsnil še en osebni avto, vendar v drugi smeri. Tudi 41-letnemu vozniku je bil izdan plačilni nalog.



Ob 8. uri so policisti obravnavali prometno nesrečo na cesti od Kačič proti Divači. 56-letna voznica iz Ankarana je zapeljala na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal 53-letni voznik osebnega avtomobila iz Rodika. V trčenju je bila lažje poškodovana, izdan pa ji je bil plačilni nalog. Težave tudi na avtocesti Nekaj minut po 8. uri so bile na avtocesti med Kastelcem in Kozino še štiri manjše prometne nesreče na razdalji 200 metrov. V vseh primerih je bil vzrok neprilagojena hitrost razmeram na cesti, v enem primeru tudi neustrezna zimska oprema. Nihče ni bil poškodovan, vsem voznikom pa so bili izdani plačilni nalogi. Ob 13. uri je na avtocesti med Senožečami in Gabrkom trčil v odbojno ograjo 48-letni voznik osebnega avtomobila (dobil je plačilni nalog).



Ob 16.25 je na cesti od Rodika proti Kačičam 20-letni Sežančan zaradi vožnje preblizu desnemu robu zdrsnil z vozišča ter pristal na strmi nabrežini, ujet med vejevje in drevesa. Poškodovan ni bil, izdan mu je bil plačilni nalog.



Nekaj minut zatem je med Kastelcem in Kozino 25-letnik zapeljal desno čez odstavni pas in čelno trčil v kovinsko ograjo. Poškodovan ni bil, izdan mu je bil plačilni nalog.