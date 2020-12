Številne hišne preiskave na območju PU Novo mesto: poglejte, kaj vse so zasegli

Policisti PU Novo mesto so 14. decembra opravili več hišnih preiskav na območju Novega mesta in Trebnjega.



V naselju Vejar na območju PP Trebnje so pri osumljencih opravili štiri hišne preiskave. Našli in zasegli so daljnogled in dva toka za lovsko puško. Za zasežene predmete obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja vloma v avtomobil na območju Mirne. Našli in zasegli so tudi več predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj vlomom in tatvin, in sicer motorno žago, kosilnico, vibracijsko ploščo, električno ročno orodje, okoli 50 kg mesnih izdelkov, registrske tablice vozil in igrače.



V naselju Brezje so policisti PP Novo mesto opravili hišni preiskavi in zasegli 47 nabojev, 20 prepovedanih petard, boksar, okoli 300 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, in 20 tablet, ki vsebujejo snovi, ki so na seznamu prepovedanih drog. V Pogancih so pri osumljencu našli in zasegli pištolo, za katero nima ustreznih dovoljenj, boksar in devet nabojev, v naselju Ob Potoku pa puško in 107 prepovedanih petard.



V nedeljo popoldne so bili novomeški policisti obveščeni o roparski tatvini na Otočcu, kjer je neznani storilec grozil oškodovancu in mu odtujil mobilni telefon ter gorsko kolo. Takoj so začeli intenzivno preiskavo in aktivnosti za izsleditev roparja. Na podlagi ugotovitev preiskave so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca na Prapreški poti. Pri 27-letnem osumljencu so našli ukradene predmete in jih zasegli. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, s kazensko ovadbo pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.



Policisti nadaljujejo preiskave in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Osumljence bodo po zaključenih preiskavah kazensko ovadili in uvedli prekrškovne postopke, poroča PU Novo mesto.