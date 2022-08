Stepli so se pred sodiščem

Prava drama se je v sredo odvijala na Cesti krških žrtev, kjer sta vzniknila prepir in pretep med dvema skupinama iz Brezine in Ponikev pri Brežicah, posredovali pa so varnostniki sodišča, tožilstva in krški policisti. Skupini sta se pred sodiščem najprej sprli. »Posredovali so varnostniki sodišča, da bi pomirili razgrete glave do prihoda policije, a je bil njihov trud zaman,« je sporočil Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijskega centra na Policijski upravi Novo mesto.

Pele so pesti. FOTO: Burakkarademir/Getty Images

Zbežala na tožilstvo

Kot je pojasnil, sta se 22-letnik in 35-letnik po začetni verbalni konfrontaciji umaknila v bližnji poslovni prostor, za njima pa so s koli vdrli trije osumljenci, stari 42, 17 in 15 let, in pri tem razbili steklo dveh vrat poslovnega prostora. »Oškodovanca sta zbežala skozi okno in se zatekla v bližnje prostore tožilstva, kjer so nadaljevanje ogrožanja preprečili varnostniki s pomočjo kolegov bližnjega sodišča, dokler na kraj niso prišli policisti. Policisti bodo 42-letnika in njegova dva mladoletna sinova kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva,« je pojasnil.

Vroče je bilo tudi na Senovem, kjer so se sprli zaradi družinskih nesoglasij.

Vroče pa je bilo tudi na Senovem v noči na četrtek, nekaj po eni zjutraj, kjer so policisti prav tako intervenirali, ob prijavi pa so jim omenili, da akterji uporabljajo puško. »Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli dve poškodovani osebi, ena naj bi bila poškodovana z nožem, druga z izstrelkom zračne oziroma air soft puške. Trije osumljenci so se sicer s kraja dejanja odpeljali, z zbiranjem obvestil pa so ugotovili, da naj bi šlo za družinska nesoglasja,« je pojasnil Perc. Sprva so se verbalno sprli na stopnišču stanovanjskega bloka. »Ko naj bi se spravili, je eden potegnil nož, drugi z air soft repliko je ustrelil enega od udeležencev v vrat,« je dodal. Oba sta bila na srečo le lažje poškodovana. Policisti so o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Preiskava primera še ni zaključena, smo še izvedeli.