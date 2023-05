Z zaslišanjem ene ključnih prič, sosede Marije Bagar, ter večurnim predvajanjem avdio- in videoposnetkov se je včeraj pred velikim senatom okrožnega sodišča v Murski Soboti nadaljevala glavna obravnava zoper 47-letnega Mitjo Oreška iz Peskovcev na Goričkem, ki mu obtožnica očita umor zunajzakonske partnerice, 35-letne Štefanie Takač. In dokler tožilstvo vztraja pri hujši obliki zločina, torej umoru, za kar je zagroženih najmanj 15 let zapora in vse tja do 30, poskuša zagovornik obtoženega Mojmir Šafarič senat prepričati o lažji obliki kaznivega dejanja, in sicer uboju, za kar mu preti od 5 do ...