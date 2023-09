Štefania je bila že nezavestna, a jo je Mitja vseeno še zabodel

Pred senatom Višjega sodišča v Mariboru, ki mu predseduje višja sodnica Leonida Jerman, je včeraj potekala pritožbena seja za 47-letnega Mitjo Oreška iz Peskovcev na Goričkem, ki je bil za lanski umor 35-letne partnerice Štefanie na okrožnem sodišču v Murski Soboti obsojen na 22 let in pol zapora.

Na sodbo sta se pritožila zagovornik Mojmir Šafarič in tožilstvo. Zagovornik je sicer prepričan, da Orešku ne morejo očitati umora iz nizkotnih nagibov, temveč kvečjemu uboj na mah oziroma uboj. Višji tožilec Darko Simonič pa zahteva celo višjo kazen, 25 let zapora, in meni, da je več kot dovolj dokazov o nizkotnih nagibih.

V času dejanja je bil prišteven

Orešek da je deloval iz ljubosumja, saj je Štefania hotela prekiniti z njim, a je sam hotel vztrajati v zvezi. Tožilec ne verjame, da je deloval v afektu, in je spomnil, da je bila oškodovanka že nezavestna, in bi ga tako jeza lahko že minila, pa jo je, ko se ni več mogla braniti, zabodel. Svojo odločitev bodo višji sodniki strankam posredovali pisno.

Zgodilo se je v soboto, 10. septembra 2022, nekaj po 18. uri, ko je Orešek poklical telefonsko številko 113 in operaterju dejal, naj policisti pridejo na njegov naslov, ker je ubil partnerico, in sicer medtem, ko sta bila v drugem prostoru njuna otroka. Oreška so obtožili umora iz nizkotnih nagibov: žrtev je najprej davil, nato pa z vsaj 17 centimetrov dolgim nožem enkrat zabodel v prsi. Tožilka je kot nizkoten nagib izpostavila bolezensko ljubosumnost.

V času dejanja je bil prišteven in se je že pripravil za najhujši zločin. »Ko je videl, da ne more obdržati partnerice, se je odločil za to dejanje, ne glede na posledice. Dejal si je, da če je ne morem imeti sam, je ne bo imel nihče drug,« je poudarila tožilka Jana Rogan.