Štefan umoril prijatelja Petra pod vplivom vodke in vina?!

Minevajo štirje meseci od dogodka, ki je pretresel Spodnjeidrijčane. V enem od stanovanj v središču kraja so našli truplo 55-letnega Petra Mohoriča oziroma Pepča, kot so ga klicali znanci. Že takoj je bilo jasno, da je umrl nasilne smrti. Na njegovi glavi so našli poškodbe, ki so bile posledica udarcev s topim delom sekire. Seveda je takoj stekla obširna kriminalistična preiskava, saj je bilo treba najti tistega, ki je Pepču vzel življenje. Tri dni pozneje je bilo že znano, kdo naj bi bil to. Prijeli so ga tri dni po najdbi trupla. Policisti so namreč takrat odvzeli prostost 48-letnemu Štefan...