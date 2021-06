Štefan moril s sekiro

V Idriji in sosednji Spodnji Idriji so bili v zgolj treh mesecih priča dvema krvavima dogodkoma, najprej poskusu uboja, nato pa še umoru. Pri obeh je bila uporabljena sekira, prva v rokah 27-letnega Danjela Peternelja in druga v rokah njegove žrtve Štefana Mavrija. Ta je prijatelj Danjelove mame, s katerim se 27-letnik očitno ni dobro razumel. Kraj prvega zločina, torej poskusa uboja, je bila kurilnica v eni od idrijskih hiš, kjer živijo Peterneljeva babica, mama in Štefan. Udarec je bil vzgojen Marčevski umor se je zgodil v tej hiši. FOTO: Marko FeistObtoženi 27-letnik je na novogoriškem okr...