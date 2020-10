V ponedeljek okoli 14. ure je v Šiški stanovalka spustila v notranjost neznanko, ki ji je ponudila izdelke za boljše počutje. V pogovoru je ta stanovalko zamotila, ji odtujila gotovino (okoli 300 evrov) in odšla.



Iz PU Ljubljana so podali opis storilke: »Ženska, stara 30 do 40 let, visoka okoli 160 cm, močnejše postave, rjavih las, segajočih do ramen. Oblečena je bila v rjavo jopo in hlače, pri sebi pa je imela večjo torbo.«