Ste videli zamaskiranca v Škofji Loki? Od uslužbenke v lekarni vzel denar, pobegnil peš

V sredo, 9. oktobra, okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o ropu na območju Škofje Loke. Po do sedaj zbranih obvestilih je zamaskirani neznani storilec vstopil v lekarno in od uslužbenke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je vzel nekaj denarja in peš pobegnil s kraja dogodka. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

Opis storilca

Visok je med 180 in 185 cm, suhe do srednje postave, oblečen v sivo jakno s kapuco in modre džins hlače. Na glavi je imel podkapo sive barve z izrezom za oči.

Ker osumljenca policisti še niso našli, prosijo za informacije. Vse, ki bi o ropu oziroma storilcu karkoli vedeli, prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Škofja Loka 04/502 37 00 ali interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.