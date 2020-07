Ste videli voznika, zaradi katerega je padla kolesarka?

Policisti PP Velenje so včeraj obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila okoli 14. ure v krožnem križišču pri glavnem vhodu v podjetje Gorenje, d. d., na naslovu Partizanska cesta 12, v naselju Velenje.



Voznica kolesa je vozila kolo po kolesarski stezi, vzporedno s Partizansko cesto, iz smeri Velenja proti Šoštanju. Ko je pripeljala v krožno križišče, je zapeljala naravnost, v smeri Šoštanja. V tem trenutku je po krožnem križišču, iz smeri glavnega vhoda Gorenja, pripeljal neznani voznik večjega osebnega avtomobila modre barve (v vozilu so bili voznik ter mlajša ženska in mlajši moški, drugi podatki niso znani), ki je zavijal desno, v smeri Partizanske ceste. Pri tem je s sprednjim delom vozila trčil v sprednje kolo kolesarke.



Ta je pri trčenju padla in se poškodovala. Po trčenju sta se udeleženca na kraju pogovarjala, vendar si podatkov nista izmenjala. Kolesarka je zaradi bolečin naknadno poiskala zdravniško pomoč v ZD Velenje, od koder so policiste obvestili o prometni nesreči.



Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče prosijo očividce, da se zglasijo na postaji Velenje, Žarova cesta 4, ali pokličejo telefonsko številko 03 898 6100 oziroma 113, obvešča PU Celje.