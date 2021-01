Ste videli voznika, ki je zbil 16-letnika in zbežal s kraja nesreče?

Na Ferrarski ulici v Kopru je v sredo ob 19.51 prišlo do prometne nesreče s pobegom. Zaenkrat še neznani voznik osebnega avtomobila Opel astra ali corsa, črne barve, je pri polkrožnem obračanju trčil v mimo vozeči skuter, ki ga je pravilno vozil 16-letnik. Mopedist je zaradi trka z vozilom padel po tleh in se lažje telesno poškodoval, voznik osebnega avtomobila Opel pa je kraj nesreče zapustil, ne da bi nudil svoje podatke in pomoč poškodovanemu.



Policisti PU Koper občane pozivajo, da zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pokličejo na telefonsko št. 113 ali anonimni telefon policije 080-1200, če so bili priča prometni nesreči.