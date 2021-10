Ste videli to nesrečo? Policija prosi za pomoč (FOTO)

V petek, 1. 10., ob 12.20 je v križišču Kajuhove in Rožičeve ulice v Ljubljani prišlo do prometne nesreče v kateri sta bila udeležena kolesarka in mopedist. V trčenju je kolesarka utrpela lažje poškodbe, poroča ljubljanska policijska uprava.

Ker ne vedo, kdo je povzročil prometno nesrečo, prosijo osebo, ki je pomagala kolesarki in tudi vse druge morebitne priče nesreče, da pokličejo na PP Ljubljana Moste (01 586 7600) ali 113.