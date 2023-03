Ste videli to nesrečo? Policija išče voznico, ki je zbila otroka

Policisti Policijske postaje Nova Gorica preiskujejo okoliščine prometne nesreče, ki se je zgodila minuli torek okoli 15.20. To trčenja je prišlo ob objektu v Rejčevi ulici v Novi Gorici, v nesreči pa sta bila udeležena zaenkrat še neznana voznica neznanega vozila, neznane barve in neznanih registrskih številk in otrok.

Po prvih zbranih podatkih je neznana voznica vozila iz neznane smeri po Cankarjevi ulici v Novi Gorici. Pri zavijanju čez označen prehod za pešce na semaforiziranem križišču pri objektu na Rejčevi ulici je neznana voznica spregledala otroka in ga zbila. Voznica neznanega vozila se je na kraju prometne nesreče ustavila in ko se je prepričala, da se deček ni poškodoval, je z vožnjo nadaljevala proti Rejčevi ulici, ne da bi o nesreči obvestila policijo oziroma drugemu udeležencu nezgode nudila ustrezne podatke.

V sredo so otroka zaradi bolečin odpeljali na pregled v šempetrsko bolnišnico. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine prometne nesreče. Novogoriški policisti zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče pozivajo neznano voznico in vse morebitne očividce, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije, da pokličejo oziroma se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica oziroma najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.