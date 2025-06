Ste videli prometno nesrečo s pobegom v Mariboru?

Policisti Postaje prometne policije Maribor obravnavajo prometno nesrečo I. kategorije s pobegom.

»V ponedeljek, 2. junija 2025, ob 18.05 se je v križišču Koresove ulice in Gorkega ulice v naselju Maribor zgodila prometna nesreča I. kategorije. V nesreči sta bila udeležena dva osebna avtomobila. Neznanega voznika in morebitne priče prometne nesreče policisti prosijo, da pokličejo na telefonsko številko Postaje prometne policije Maribor 02 450-20-30 ali 113 oziroma se zglasijo na postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, Maribor,« so sporočili.