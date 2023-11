Ste videli prometno nesrečo pri glavni avtobusni postaji v Ljubljani?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so bili obveščeni o dogodku z dne 27. 10. 2023, do katerega je prišlo nekje med 13.10 in 14.10 uro, pri glavni avtobusni postaji v Ljubljani.

Po doslej znanih ugotovitvah naj bi peška stekla čez cesto in pri tem trčila v bok avtobusa in padla. Svojo pot je nato nadaljevala, nato pa čez nekaj časa poiskala zdravniško pomoč, kjer je bilo ugotovljeno, da je huje poškodovana.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka naprošajo voznika avtobusa in vse morebitne priče navedenega dogodka, da se zglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Center, Trdinova ulica 10, tel. št. 01/475 06 00 ali na številko 113 oziroma 080 1200.