Ste videli prometno nesrečo na Novih Fužinah? Policija prosi za informacije

Ljubljanski policisti iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v sredo okoli 10. ure na Novih Fužinah. V nesreči sta bila udeležena neznani voznik kombija in peška. Policisti očividce prosijo, naj za razjasnitev okoliščin pokličejo na telefonsko številko 113 ali na telefonsko številko policijske postaje Ljubljana Moste 01 586 76 00.

Po podatkih Policijske uprave Ljubljana se je prometna nesreča zgodila, ko je voznik kombija vozil vzvratno po pešpoti in spregledal peško. Voznik in dva sopotnika v kombiju so na kraju peški ponudili pomoč, vendar jo je peška odklonila, vsi pa so s kraja odšli, ne da bi si izmenjali podatke.

Ko je peška kasneje poiskala zdravniško pomoč, so ugotovili, da je huje poškodovana. Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, in voznika kombija ter njegove sopotnike, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na telefonsko številko policijske postaje Ljubljana Moste 01 586 76 00.