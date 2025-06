Ste videli nesrečo v Slovenski Bistrici? Policisti prosijo za pomoč

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavajo prometno nesrečo I. kategorije s pobegom. Zgodila se je v torek ob 16.55 v bližini plezalnega centra Slovenska Bistrica na Tomšičevi ulici 1.

»V prometni nesreči sta bila udeležena voznik električnega skiroja in voznica osebnega avtomobila znamke seat. Neznani voznik skiroja je vozil iz smeri Tomšičeve ulice v smeri srednje šole in zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v zadnji del osebnega avtomobila. Po trčenju se je odpeljal po poti skozi park v smeri Partizanske ulice,« so potek dogodkov opisali na Policijski upravi Maribor.

Da bi razjasnili okoliščine nesreče, pozivajo neznanega voznika električnega skiroja in morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na 113, ali na Policijsko postajo Slovenska Bistrica (02 84 32 900).