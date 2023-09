Ste videli nesrečo v krožišču Rudnik, pred nakupovalnim središčem v Ljubljani?

V torek okoli 16.20 je v krožišču Rudnik, pred nakupovalnim središčem v Ljubljani, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Motorist je vozil po krožišču, ko je v krožišče zapeljal voznik manjšega belega osebnega vozila. Motorist je zato zaviral, padel in se lažje poškodoval. Voznik osebnega vozila pa je s kraja nesreče brez ustavljanja odpeljal.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče, ljubljanski policisti prosijo voznika osebnega vozila in vse, ki so videli prometno nesrečo, da pokličejo na 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na 01 583 88 20.