Ste videli nesrečo v križišču Šmartinske?

Policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v nedeljo, 29. oktobra, okoli 15. ure v križišču Šmartinske, Topniške in Vilharhjeve ceste v Ljubljani.

Zapisali so, da se je nesreča zgodila na prehodu za pešce in kolesarje. Trčila sta osebno vozilo in kolesar.