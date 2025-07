Ste videli nesrečo v Kranju? Policisti potrebujejo vašo pomoč (FOTO)

S kranjske policijske uprave so sporočili, da tamkajšnji policisti obravnavajo prometno nesrečo z materialno škodo, ki se je zgodila v petek ob 17.35 v Kranju.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je voznik oranžnega avtomobila Ford Focus pripeljal po Ljubljanski cesti iz smeri Labor do semaforiziranega križišča s cesto Delavski most - Škofja Loka, kjer je v križišču želel zaviti levo na Delavski most. Po cesti Delavski most - Škofja Loka je ravno tisti trenutek do semaforiziranega križišča pripeljal voznik avtomobila Audi Q7, sive barve, in avtomobila sta trčila,« so podrobnosti nesreče opisali policisti.

Ker jim z do zdaj izvedenimi ukrepi ni uspelo ugotoviti vseh okoliščin nesreče, izjavi obeh udeležencev pa sta nasprotujoči, naprošajo morebitne priče, ki so nesrečo videle, da jim posredujejo koristne informacije.

Predvsem potrebujejo podatek, kdo je v križišče zapeljal pri rdeči luči.

Informacije jim lahko sporočite na telefonsko številko Policijske postaje Kranj 04 233 64 00, ali na interventno številko policije 113.