Ste videli nesrečo v Domžalah ali Mariboru?

V petek, 29. 3. 2024, je nekaj minut po 19. uri, v križišču Ljubljanske in Rojske ceste v Domžalah prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri vozila.

V navedeno križišče je pripeljal voznik belega skuterja, v nasprotni smeri je peljalo službeno vozilo policije, voznik osebnega vozila rdeče barve pa je stal pred semaforjem, na katerem je gorela rdeča luč. Voznik skuterja je v križišče pripeljal z neprilagojeno hitrostjo in nato naglo spremenil smer vožnje ter zato trčil v voznika rdečega osebnega vozila pred semaforjem. Voznik skuterja je padel, nato pa se takoj pobral in odpeljal s kraja nesreče, med tem pa trčil še v službeno vozilo policije. Policistom voznika skuterja ni uspelo izslediti, med tem pa je s kraja odpeljal tudi voznik rdečega osebnega vozila.

Zato prosijo voznika rdečega vozila, da se zglasi na Postajo prometne policije Ljubljana, Grič 56 ali pokliče na telefonsko številko 01/583 88 20 ali 113. Prav tako naprošajo za informacije vse, ki bi karkoli vedeli o pobeglem vozniku skuterja.

V Mariboru nesreča štirih vozil

Dne 30. 3. 2024, ob 12:42 uri se je na križišču Erjavčeve ulice in ulice Na poljanah (pri prometni šoli) v naselju Maribor zgodila prometna nesreča II. kategorije, v kateri so bila udeležena štiri vozila. V nesreči so bili udeleženi osebni avtomobil znamke Toyota, tip Auris, črne barve, osebni avtomobil znamke Peugeot, tip 307, sive barve, osebni avtomobil znamke VW, tip Passat, rdeče barve in osebni avtomobil znamke Peugeot, tip 308, sive barve. Do nesreče je prišlo zaradi vožnje v rdečo luč na semaforiziranem križišču enega izmed udeleženih voznikov, so sporočili s policijske uprave Maribor.

Morebitne očividce prometne nesreče naprošajo, da pokličejo na interventno številko Policije 113 oz. anonimno številko Policije 080 1200.