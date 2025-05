Ste videli nesrečo na Jesenicah? Z avtom ji je zapeljal čez desno stopalo

Jeseniški policisti so okoli 13. ure, na enem izmed parkirnih prostorov nakupovalnega centra na Cesti železarjev na Jesenicah obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena peška in neznani voznik avtomobila.

Z avtom ji je zapeljal čez desno stopalo

Po do sedaj zbranih podatkih je 54-letna peška hodila peš po parkirišču, od vhoda v nakupovalni center proti stavbi Upravne enote Jesenice. Med hojo naj bi z njene desne strani vzvratno pripeljal neznani voznik belega avtomobila in ji z zadnjim kolesom zapeljal čez desno stopalo. Peška je pri tem padla na tla in se lahko telesno poškodovala. Voznik se je pri njej ustavil in se z njo pogovarjal. Po dogodku sta oba zapustila kraj, ne da bi si izmenjala osebne podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je peški na kraju pomagal vstati neznani mimoidoči moški, o katerem za zdaj nimajo nobenih podatkov.

Ker policistom z do sedaj zbranimi obvestili ni uspelo izslediti voznika oziroma razjasniti vseh okoliščin prometne nesreče, prosijo voznika belega avtomobila, ki je bil udeležen v nesreči, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Jesenice na telefonsko številko (04) 582 13 00 ali na interventno številko 113. Prav tako prosijo morebitne priče, predvsem mimoidoče, ki so peški pomagali na kraju dogodka, da stopijo v stik s policijo in posredujejo morebitne koristne informacije.