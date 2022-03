Ste videli nepridiprava, ki je kradel na Frankolovem?

V četrtek ob 7.12 so policiste obvestili o drzni tatvini v trgovini na Frankolovem.

Izvršil jo je neznani moški, star okoli 40 let, visok od 170 do 180 centimetrov, vitke postave. Oblečen je bil v sivo modro jopico, spodnji del trenirke, raztrgane na kolenih, in obut v športne copate.

V trgovini je od zaposlene zahteval denar in ga odtujil iz blagajne, nato pa prostor zapustil in odšel v smeri središča Frankolovega.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo intenzivno zbiranjem obvestil.

Vse, ki bi kar koli vedeli o storilcu ali drugih okoliščinah kaznivega dejanja, prosijo, da to sporočijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200.