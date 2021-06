Ste videli moškega s kapo in žensko dolgih črnih las? Išče ju policija

V petek malo pred 11. uro sta neznana moški in ženska na območju Šmarja - Sapa vstopila v prodajalno in v nahrbtnik zložila več izdelkov. Ko sta hotela brez plačila trgovino zapustiti, so jima to poskušali preprečiti zaposleni, vendar sta se fizično uprla in zbežala. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Povzročila sta za okoli 100 evrov materialne škode. Policisti zadevo preiskujejo.



Opis storilcev: moški je star 30 do 35 let, visok okoli 175 centimetrov, suhe postave, nosil je kapo s ščitom. Ženska je stara 30 do 35 let, visoka okoli 170 centimetrov, z dolgimi črnimi lasmi.

