Ste videli Mihaelo (21)? Na roki ima tetovirano srce

Neznano kam je odšla Mihaela Zidar, stara 21 let, iz Nove Gore pri Litiji. Nazadnje je bila videna minuli ponedeljek ob 9.15 na glavni avtobusni postaji v Mariboru. Opis: visoka 180 cm, suhe postave, težka okoli 60 kg, svetlejše polti, obraz okrogel, oči zelene, črnih las, ki segajo čez ramena. Na eni roki ima tetovažo v obliki srca z napisom Ema in srčni utrip. Oblečena je bila v temno modre raztrgane hlače iz džinsa in črno-belo karirasto majico, obuta pa je bila v natikače (japonke). S seboj je imela vrečko z napisom Hofer.



Policija naproša vse, ki bi pogrešano opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.

