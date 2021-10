Ste videli, kaj so vandali naredili kipu Josipa Jurčiča?

V četrtek ob 9.10 so policiste obvestili, da so neznani storilci poškodovali spomenik Josipa Jurčiča na Grajski ulici 2 v Mariboru, za objektom Pokrajinskega muzeja.



Ob ogledu kraja dejanja in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec v času od 29. 9. do 30. 9. 2021, med 16. in 7. uro, poškodoval spomenik, ki ga je v celoti pobarval z različnimi barvami ter s tem povzročil za okoli 7.000 evrov škode.



Za odstranitev barve in čiščenje spomenika ter za vzpostavitev prvotnega stanja bo poskrbela MO Maribor, ki je v navedenem primeru tudi oškodovanka.



Policijska uprava Maribor poroča, da zbirajo obvestila o kaznivem dejanju poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote, po II. odstavku 219. člena kazenskega zakonika (KZ-1), saj gre za poškodovanje kulturnega spomenika, za kar je zagrožena kazen do osmih let zapora.

