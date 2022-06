Ste videli, kaj se je ob 15.50 zgodilo na Celovški cesti? Policija prosi za pomoč

Ob 15.50 je na Celovški cesti v križišču z Ulico Jožeta Jame v Ljubljani prišlo do prometne nesreče med črnim vozilom znamke beemve in srebrnim peugeotom. Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče policisti PU Ljubljana naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o nesreči, da pokličejo na telefonski številki 113 ali (01) 583 88 20 oziroma se zglasijo na Postaji prometne policije Ljubljana, Grič 56, Ljubljana.